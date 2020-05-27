2020-05-27T05:07:04+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровске на утро 27 мая 2020 года: отключения воды, пробки

Без горячей воды остаются 37 жилых домов
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровске на утро 27 мая 2020 года: отключения волы, пробкиОбстановка в Хабаровске на утро 27 мая 2020 года: отключения волы, пробкиФото: Борис КОКУРИН
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В Хабаровске на семь часов утра 27 мая без горячей воды остаются 37 жилых домов, одно медицинское и одно учебное учреждения. Причина ограничения подачи воды - порывы на теплотрассах. Напомним также, что в домах жилмассива в районе улицы Полярной также отключат холодное водоснабжение в связи с плановыми работами. Сообщается, что подачу ресурса ограничат с 8:00 до 24:00.

- В городе не работают 138 лифтов. В минувшие сутки с городских дорог вывезли 139,1 кубометра мусора. Также за сутки в Хабаровске случилось 28 дорожных аварий, один пожар и шесть возгораний. По номеру «03» скорую помощь вызывали 880 раз, - рассказали в городской администрации.

В городе идут дорожные работы на улицах Ким-Ю-Чена, Краснореченская, Королева, Карла Маркса, Синельникова, Знаменщикова, Бойко-Павлова, Николаевская, в переулках Светофорный и Зеленоборский. Водителей и пешеходов убедительно просят корректировать маршруты движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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