2020-05-27T04:46:44+03:00
Общество

На дорогах в Хабаровском крае перестали давать взятки

В этом признались участники опроса «Когда последний раз вы давали взятку инспектору ГИБДД?»
Александр ШТААЛЬ
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На дорогах в Хабаровском крае перестали давать взяткиНа дорогах в Хабаровском крае перестали давать взяткиФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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На дорогах в Хабаровском крае перестали давать взятки. Такой итог сделали эксперты по итогам опроса «Когда последний раз вы давали взятку инспектору ГИБДД?». При этом 91 процент жителей региона не дают или последний раз «очень давно» подкупали сотрудника дорожной полиции.

На первой ступеньке итогов опроса вариант «Ни разу не давали взятку Госавтоинспектору». Его предпочли 62 процента жителей Хабаровского края. Еще 29 процентов опрошенных подкупали госслужащего очень давно. Среди тех, кто нарушал закон, вариант «на днях» выбрали четыре процента, «2-3 года назад» - три процента, у ответов «в прошлом году» и «в этом году» по одному проценту. Итоги озвучили на портале «Дром».

Напомним, взятка сотруднику ГИБДД - это уголовное преступление. За его совершение полагается лишение свободы, принудительные работы или штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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