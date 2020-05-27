27 Май 2020 2020-05-27T04:44:59+03:00

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Сразу двух Почетных граждан выбрали в Хабаровске. К слову, в истории краевой столицы уже было 13 прецедентов, когда это звание присваивалось одновременно двум и более кандидатам. В этом году голосование за кандидатов проходило открыто, а не тайно.

- Среди новых обладателей почетного звания Иван Федорович Карташов. Он ветеран военной службы, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и войны с Японией. В звании сержанта командовал зенитным орудием в составе 1649-го отдельного зенитного артиллерийского полка. С 1951 служил в составе Краснознаменной Амурской Флотилии. С 16 лет был секретарем партийной организации Краснознаменной Амурской Флотилии, а с 1983 года участвовал в Совете ветеранов первичной организации Краснознаменной Амурской Флотилии. С 2003 года активно работает в Совете ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Краснофлотского района, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Второй обладатель звания «Почетный гражданин» - это Евгений Егорович Тимофеев. Он руководит «Федерацией бокса России в Дальневосточном Федеральном округе», имеет достижения в спорте. Среди его заслуг - мастер спорта СССР по боксу, девятикратный призер чемпионатов Вооруженных Сил СССР, серебряный призер чемпионата РСФСР, бронзовый призер чемпионата Советского Союза. Евгений Егорович прикладывает усилия для пропаганды спорта в городе, сохранения для детей бесплатных занятий в секциях бокса. Под его руководством сборная команда Дальневосточного федерального округа по боксу готовилась к всероссийским и международным соревнованиям.

Отметим также, что за Ивана Федоровича Карташова депутаты подняли мандаты единогласно, а за Евгения Егоровича Тимофеева проголосовали 29 из 30 заседавших. Один воздержался. Вручат награды в июне текущего года, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется. Напомним, с 1983 по 2020 годы Почетными гражданами стали 68 хабаровчан.

ИСТОЧНИК KP.RU