27 Май 2020 2020-05-27T04:42:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае из отходов будут производить картон. Это будет первый проект, запущенный с целью переработки отходов. Отметим также, что в регионе 60 процентов коммунального мусора должно идти на обработку и 36 процентов из них - на утилизацию. Новые производства помогут достичь поставленных целей.

- На сегодняшний день смонтировали линии картоноделательной машины производительностью две тысячи тонн в месяц. Из бумажных отходов она будет выпускать толстослойный картон плотностью 340-540 граммов для технических нужд, - рассказали в региональном министерстве ЖКХ.

Отметим также, что в крае собираются построить сразу несколько мусоросортировочных комплексов. Новые предприятия появятся в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре, а также в Ванинском и Советско-Гаванском районах. На остальных территориях, где объемы образуемых отходов небольшие и сортировка мусора нецелесообразна, спроектируют объекты обезвреживания или захоронения отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU