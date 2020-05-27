В Хабаровском крае из отходов будут производить картон
В Хабаровском крае из отходов будут производить картон. Это будет первый проект, запущенный с целью переработки отходов. Отметим также, что в регионе 60 процентов коммунального мусора должно идти на обработку и 36 процентов из них - на утилизацию. Новые производства помогут достичь поставленных целей.
- На сегодняшний день смонтировали линии картоноделательной машины производительностью две тысячи тонн в месяц. Из бумажных отходов она будет выпускать толстослойный картон плотностью 340-540 граммов для технических нужд, - рассказали в региональном министерстве ЖКХ.
Отметим также, что в крае собираются построить сразу несколько мусоросортировочных комплексов. Новые предприятия появятся в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре, а также в Ванинском и Советско-Гаванском районах. На остальных территориях, где объемы образуемых отходов небольшие и сортировка мусора нецелесообразна, спроектируют объекты обезвреживания или захоронения отходов.
ИСТОЧНИК KP.RU