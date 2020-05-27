К снятию ограничений по коронавирусу готовятся в ЕАО

27 Май 2020 2020-05-27T05:05:07+03:00

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К снятию ограничений по коронавирусу готовятся в Еврейской авторономии. На сегодняшний день уже решили отменить карантин в поселке Бира Облученского района. Медицинское наблюдение населения и лечение заболевших здесь закончилось.

- Большинство заболевших COVID-19, это 44,5 процента в возрасте от 30 до 40 лет. Людей от 50 до 64 лет среди зараженных 21,5 процента. Дети и молодежь тоже болеют: 18-29 лет - 13,9 процента, 1-6 лет - 1,5 процента. Пенсионеров старше 65 лет среди тех, кто лечится от новой коронавирусной инфекции или уже выздоровел, 10,9 процента, - отметила Ольга Ишуткина, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по ЕАО.

К слову, в ведомстве заявили, что регион пока не готов к первому этапу снятия ограничительных мероприятий. В Биробиджане собираются открыть третью вирусологическую лабораторию на базе кожно-венерологического диспансера.

ИСТОЧНИК KP.RU