27 Май 2020 2020-05-27T05:26:26+03:00

Это результат за первые четыре месяца 2020 года

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Долги хабаровчан за коммуналку превысили 43 миллиона рублей. Такой результат озвучили в краевой столице по итогам первых четырех месяцев 2020 года. Напомним, из-за пандемии COVID-19 действует временный мораторий на штрафы и пени за просрочку коммунальных платежей. На этот же срок приостановили возможность отключать потребителей от коммунальных услуг, если они вовремя не заплатили или внесли платежи не полностью.

- Тем не менее горожан убедительно просят не копить долги за услуги ЖКХ. Пока в городском управлении ЖКХ констатируют, что задолженности за жилищно-коммунальные услуги продолжает расти, - прокомментировали в мэрии.

При этом наибольший удельный вес (50%) составляют долги перед управляющими компаниями за услуги по содержанию и ремонту жилых помещений, на втором месте (27%) – холодное водоснабжение и водоотведение.

Из-за догов по коммуналке нельзя будет получить субсидию. Кроме того, деньги с неплательщиков будут взыскивать через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU