2020-05-27T07:43:39+03:00
Общество

В Биробиджане спасли детей, закрывшихся в квартире

Спасатели попали в помещение через балкон
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане спасли детей, закрывшихся в квартиреВ Биробиджане спасли детей, закрывшихся в квартиреФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В Биробиджане спасли детей, закрывшихся в квартире. О происшествии сообщила мать ребятишек. Она в расстроенных чувствах позвонила по номеру «112», диспетчер с трудом понял ее просьбу сквозь слезы.

- Через три минуты подмога уже была на месте. Специалисты давали рекомендации матери, как той через дверь успокоить плачущих детей. Одновременно с этим развернули трехколенную лестницу. Дверь взламывать не стали, чтобы не пугать детей и не повредить имущество граждан. В квартиру попали через балкон - отогнули пластик и зашли внутрь, где спала трехлетняя девочка, а полуторагодовалый мальчик плакал, - рассказал Денис Фунтусов, спасатель ГУ МЧС России по ЕАО.

Квартиру открыли изнутри, отодвинув щеколду. Обрадованная мать поблагодарила спасателей.

В подобных случаях родителям советуют не паниковать. Позовите ребенка спокойным голосом и удерживайте его рядом с дверью, пока не приедут спасатели. Так у него будет меньше шансов испугаться или причинить себе вред. Обратитесь за помощью к соседям, воспользуйтесь, при наличии, своим телефоном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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