На Амурском гидрометаллургическом комбинате установят самый большой в мире автоклав

27 Май 2020 2020-05-27T06:45:28+03:00

Похоже на кадры из научно-фантастического фильма, но это реальность. Фото: компания "Полиметалл"

Оборудование необходимо для обустройства второй автоклавной линии, оно позволит вести экологически безопасное извлечение золота из сульфидных руд

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Основное оборудование второй автоклавной линии Амурского гидрометаллургического комбината «Полиметалла» изготовлено и отправлено из Бельгии в Россию.

- Автоклав производства Coek Engineering - самый большой в мировой золотодобывающей промышленности, - сообщили в пресс-службе компании «Полиметалл».

В автоклаве при высокой температуре за считанные минуты и часы проходят процессы, в природе длящиеся тысячи лет. При естественных условиях спрятанное в сульфидах золото выделить невозможно - поэтому его так и называют: «упорное» и «дважды упорное».

В высокотемпературный автоклав помещают измельченный сульфид золота, поднимают температуру до 240 градусов Цельсия и давление до 45 бар (примерно 45 атмосфер) и подают кислород. Сера окисляется, золото высвобождается. Чем больше внутренний объем автоклава, тем, соответственно, больше руды можно одномоментно отправить в переработку.

Амурский автоклав - пятьдесят метров в длину, внутренний диаметр порядка шести метров, вес без малого тысяча сто тонн (для сравнения, обычно используются автоклавы, весом 100-150 тонн). Изготовлен из стали и имеет титановую футеровку. Режим его работы оптимален для переработки дважды упорных золотосодержащих концентратов с различными свойствами.

Уникальному по всем стандартам оборудованию присвоили имя Николая Воробьева-Десятовского, доктора химических наук, профессора, ученого с мировым именем в области гидрометаллургии золота, который многие годы работал в «Полиметалле» и внес огромный вклад в развитие компании.

- Строительство второй автоклавной линии позволит создать на базе Амурского ГМК стратегически важный для всего Дальнего Востока универсальный центр переработки золотосодержащих концентратов упорных и дважды упорных руд, - рассказал Вадим Кипоть, управляющий директор Амурского ГМК. - Высокотемпературное автоклавное окисление - экологически самая безопасная технология извлечения золота из упорного сырья в мире.

В Бельгии автоклав погрузили на морское судно, следующий пункт - порт Де-Кастри. Там оборудование перегрузят на речное судно и по Амуру доставят в Амурск. На площадку Амурского ГМК техника будет доставлена в третьем квартале 2020 года.

Вторую автоклавную линию расположат рядом с действующим комбинатом, с возможностью использования части его внешней инфраструктуры. Проектная производительность новых мощностей составит 250-300 тысяч тонн концентрата в год. В эксплуатацию вторую линию введут в 2023 году. Для обслуживания оборудования будут созданы четыреста новых рабочих мест. Сейчас на Амурском гидрометаллургическом комбинате работают около 500 человек.