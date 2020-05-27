2020-05-27T05:48:34+03:00
Происшествия

В Хабаровске задержана группа лиц, подозреваемых в краже кабеля связи

Похитителей имущества «Ростелеком» задержали с поличным
Евгения МОЛОТОВА
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В багажнике принадлежащего одному из фигурантов автомобиля полицейские обнаружили кабель и набор специализированных слесарных инструментов ФОТО: предоставлено компанией РостелекомВ багажнике принадлежащего одному из фигурантов автомобиля полицейские обнаружили кабель и набор специализированных слесарных инструментов ФОТО: предоставлено компанией Ростелеком
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Четверо мужчин, подозреваемых в краже почти 150-ти метров медного кабеля на улице Ворошилова, задержали сотрудники полиции на месте преступления. В результате действий злоумышленников без телефонной связи, интернета и интерактивного ТВ в течении нескольких часов оставались абоненты «Ростелекома».

Личности фигурантов установлены. Двое из них: 27-летний ранее судимый за кражи мужчина и его младший брат – безработные жители села Полетное, района имени Лазо. Еще двое 40-летниий водитель такси и 28-летний безработный – жители краевой столицы. Оба они в прошлом также имели проблемы с законом.

Злоумышленники задержаны в ночное время с поличным. В багажнике принадлежащего одному из фигурантов автомобиля полицейские обнаружили кабель и набор специализированных слесарных инструментов.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении 28-летнего подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его подельники на время предварительного следствия будут находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, – рассказывает Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по г. Хабаровску.

Сотрудники уголовного розыска городской полиции располагают данными, что задержанные могут быть причастны к серии аналогичных преступлений, совершенных на территории Индустриального района. Эта информация проверяется.

За текущий год специалистами «Ростелекома» в Хабаровске зафиксировано уже более 110 фактов хищений и вандализма на сетях связи. Похищено порядка 10 км кабеля связи, сумма ущерба – более 2,5 млн рублей.

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