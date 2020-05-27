2020-05-27T07:42:46+03:00
Общество

Водителей автобусов, троллейбусов и трамваев наказали за маски в Хабаровске

К дисциплинарной ответственности привлекли с полсотни тружеников
Александр ШТААЛЬ
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Водителей автобусов, троллейбусов и трамваев наказали за маски в ХабаровскеВодителей автобусов, троллейбусов и трамваев наказали за маски в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске к дисциплинарной ответственности привлекли больше полусотни водителей хабаровских автобусов, троллейбусов и трамваев. Причина тому - несоблюдение масочного режима за рулем. С экипажами уже провели внеочередные инструктажи о необходимости исполнения требований профилактики заражения коронавирусной инфекцией.

- В городе на сегодняшний день проверили более трех тысяч автобусов, троллейбусов и трамваев, - сообщили в городском управлении промышленности и транспорта. - К слову, руководители предприятий оперативно отреагировали на замечания. Так, дисциплинарные взыскания получили водители МУП «ГЭТ», ИП Шадуя, ИП Филимонов, ООО «Вираж-1».

Отметим также, что во время проверок обращали внимание на наличие объявлений, напоминающих людям об обязательном ношении масок в общественном транспорте. Не все пассажиры следуют этому требованию, но подавляющее большинство горожан все-таки его соблюдает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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