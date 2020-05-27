2020-05-27T08:19:57+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 27 мая 2020 года: лечение получают 40 человек

Среди пациентов три ребенка
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 27 мая 2020 года: лечение получают 40 человекСитуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 27 мая 2020 года: лечение получают 40 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 27 мая 2020 года - лечение на сегодняшний день получают 40 человек. Среди них три ребенка. Все пациенты находятся в инфекционном госпитале, развернутом на базе второй городской больницы.

- Состояние 39-ти заболевших врачи оценивают, как удовлетворительное. За сутки поступил один человек, один с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался. Погибшая - жительница Амурска. Ей было 58 лет, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что в реанимационном отделении находятся три пациента с пневмонией. Состояние одного из них тяжелое, у пациента подтвержден COVID-19. Состояние еще одного пациента, у которого подозревают COVID-19, тяжелое. У третьего пациента также подозревают коронавирус нового типа, его состояние средней тяжести.

Всего с 1 марта по 27 мая в Городе юности зарегистрировали 12 тысяч 863 случая ОРВИ и 451 случай пневмонии. За этот же период госпитализировали 280 человек с диагнозом ОРВИ и 397 человек с пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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