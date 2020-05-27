2020-05-27T08:22:39+03:00
Общество

Улицу Широкую после ямочного ремонта приведут в порядок в Биробиджане

Горожане сами указали на ряд недочетов
Александр ШТААЛЬ
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Улицу Широкую после ямочного ремонта приведут в порядок в БиробиджанеУлицу Широкую после ямочного ремонта приведут в порядок в БиробиджанеФото: администрация Биробиджана
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Улицу Широкую после ямочного ремонта приведут в порядок в Биробиджане. Работы планируют провести в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». А пока сами горожане указали местным властям на ряд недочетов на этой трассе после небольшой реконструкции.

- Работа на объекте кипела с 22 мая. Обустраивали пешеходные переходы на конечной остановке «Широкая», провели ямочный ремонт дороги. В течение этой недели здесь должны установить дорожные знаки, нанести разметку. Местные власти пока решают, на какой год запланировать асфальтирование данной улицы, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Обратили внимание также на участок дороги близ дома №6 по улице Широкая. Местная жительница жаловалась на разбитую дорогу. Ремонт асфальтобетонного покрытия на этом участке провели, но не полностью. Остался еще участок дороги, который необходимо отремонтировать. Дорожникам поставили задачу заасфальтировать участок до заезда во двор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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