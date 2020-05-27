2020-05-27T09:03:06+03:00
Общество

Глава Хабаровского края ответит на вопросы жителей

Вопросы заранее начали отправлять в комментариях к посту Сергея Фургала в соцсети
Александр ШТААЛЬ
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Глава Хабаровского края ответит на вопросы жителейГлава Хабаровского края ответит на вопросы жителейФото: Правительство Хабаровского края
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Глава Хабаровского края Сергей Фургал ответит на вопросы жителей. Прямой эфир пройдет в аккаунте Instagram губернатора завтра, 28 мая. Начало в 15:00. Чтобы такая встреча онлайн с местным населением прошла более плодотворно, вопросы начали принимать заранее. Сообщения поступают как в директ главы региона, так и в виде комментариев к его посту.

Отметим, что через три часа после публикации уже собралось больше двух тысяч сообщений. В частности люди интересуются, когда откроют детские сады для всех, разрешат работать организациям, снижением цен на маски. Были и оригинальные вопросы, например, будет ли Сергей Иванович баллотироваться в президенты. Также родители просят не допускать дистанционного обучения, как нормы, а жители бараков напоминают о затянувшемся расселении.

Вопросы также можно будет задать главе правительства во время прямого эфира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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