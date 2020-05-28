2020-05-28T09:07:35+03:00
Общество

Хабаровский край получил гуманитарную помощь от Генконсульства КНР

Партию в 30 тысяч медицинских масок распределят по больницам региона
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровский край получил гуманитарную помощь от Генконсульства КНРХабаровский край получил гуманитарную помощь от Генконсульства КНРФото: Вячеслав РЕУТОВ
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Хабаровский край получил гуманитарную помощь от Генконсульства КНР. Партию в 30 тысяч медицинских масок распределят по больницам региона. Передача масок прошла сегодня в Хабаровске. В церемонии участвовали генконсул КНР в Хабаровске Цуй Гоцзе и заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.

- Китайская сторона подчеркнула, что этот дружественный акт - ответный шаг КНР на помощь, которую Хабаровский край оказал в разгар эпидемии COVID-19 в Поднебесной. В свою очередь Юрий Минаев поблагодарил генконсульство за дружественную поддержку, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Напомним, по данным на утро 28 мая, в крае нарастающим итогом зарегистрировали одну тысячу 827 случаев заражения коронавирусом, 67 из них за последние сутки. При этом 803 человека выздоровели, 10 пациентов умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих болезней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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