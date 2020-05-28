2020-05-28T09:05:56+03:00
Общество

Заместитель мэра Хабаровска стал начальником департамента в полпредстве ДФО

Пост принял Денис Андреев
Александр ШТААЛЬ
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Заместитель мэра Хабаровска стал начальником департамента в полпредстве ДФОЗаместитель мэра Хабаровска стал начальником департамента в полпредстве ДФОФото: Администрация Хабаровска
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Заместитель мэра Хабаровска стал начальником департамента в полпредстве России по Дальневосточному федеральному округу. Денис Андреев на новом посту будет отвечать за экономическую и социальную политику. Об этом сообщили в ведомстве сегодня, 28 мая 2020 года. Отметим, что в городской администрации он не работает со вчерашней даты, 27 мая.

Для справки:

Денис Викторович Андреев родился 8 апреля 1987 года. Получил два высших образования. Больше 10 лет работал в администрации Хабаровска. Последнее время занимал пост заместителя мэра города, председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом.

Дениса Викторовича за хорошую работу отмечали наградами. Среди них медаль «Участнику борьбы со стихией на Амуре», нагрудный знак «Участнику ликвидации последствий ЧС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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