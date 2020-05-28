В заповеднике Хабаровского края готовятся к визитам туристов

28 Май 2020 2020-05-28T09:04:17+03:00

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В заповеднике «Большехехцирский» Хабаровского края готовятся к визитам туристов. Планы на работу есть, несмотря на пандемию. В конце концов, вирус рано или поздно сдастся и оставит в покое жителей региона. Перед открытием сезона внутреннего туризма сотрудники заповедника провели уборку экологических троп «Родничок» и «Заповедный Хехцир» и территорий, прилегающих к ним.

Во время уборки собрали поломанные ветки деревьев, валяющиеся стволы и ветви, принесенные рекой к берегу. Большой ущерб заповедной территории нанесен антропогенным загрязнением. Вдоль дорог, ведущих к экологическим тропам, собрали множество банок, бутылок и других следов пребывания человека.

- Мы ждем открытия туристического сезона, - говорит Екатерина Юдина, специалист по экологическому просвещению заповедника «Большехехцирский». - Это неотъемлемый процесс, потому, что экопросвещение - одна из важнейших задач нашей работы. Знакомство с представителями уссурийской тайги очень востребовано, тем более что далеко от города уезжать не надо.

ИСТОЧНИК KP.RU