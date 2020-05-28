28 Май 2020 2020-05-28T09:03:01+03:00

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В Биробиджане нарисуют самое большое патриотическое граффити на Дальнем Востоке. Художники уже приступили к работе. К слову, вместо холста они используют забор Биробиджанской ТЭЦ. Итогом творческого процесса Ильи Мерзлякова и Елены Денисовой станет «полотно», приуроченное к 75-летию Победы. К слову, Илья уже создал в Биробиджане и Биробиджанском районе такие арт-проекты, как «Взятие Рейхстага», «Космонавт Юрий Гагарин» и «Стена истории».

- Начать работу не могли раньше из-за проблем с поставкой краски, - прокомментировал мэр Биробиджана Александр Головатый. - Во вторник краска пришла в Биробиджан, а уже в среду художники приступили к созданию граффити.

Художники украсят 15 плит. На их поверхности они изобразят историю войны, начиная с 1941 и по 1945 годы. Каждая картинка станет иллюстрацией Великой Отечественной войны. Общая площадь рисунка составит 136 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU