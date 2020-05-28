28 Май 2020 2020-05-28T09:02:07+03:00

Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 28 мая 2020 года: общее число заболевших 282 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 28 мая 2020 года - всего случаев заражения в регионе зафиксировали 282. Из них выздоровели 181, умерли три человека. Об этом сообщили в пресс- службе правительства Еврейской автономной области.

Отметим также, что на сегодняшний день госпитализирован 41 человек в коронавирусные стационары, 43 больных лечатся на дому амбулаторно. Еще 14 осужденных ФКУ ЛИУ-2 изолировали непосредственно в учреждении.

Также 33 человека находятся в инфекционной больнице. Из них у 21 пациента подтвержден COVID-19, у 12 людей пневмония с подозрением на коронавирус. В облученскую больницу поместили 28 человек, из которых у 20 подтвержден COVID-19, остальные - контактные лица на карантине. На домашнем карантине остаются 180 человек.

Жителей региона убедительно просят не выходить из дома без особой необходимости, соблюдать масочный режим, принимать меры профилактики новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU