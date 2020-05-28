2020-05-28T09:37:13+03:00
Общество

Для родившихся в День города в Хабаровске проведут акцию

Новорожденных и их родителей поздравят дистанционно
Александр ШТААЛЬ
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Для родившихся в День города в Хабаровске проведут акциюДля родившихся в День города в Хабаровске проведут акциюФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Для родившихся в День города в Хабаровске проведут акцию «Расти здоровым, малыш!». Провести это мероприятие не помешает даже пандемия COVID-19. Правда, в сложившихся условиях изменили формат акции – поздравления мэра родители новорожденных получат дистанционно.

- В городе акцию намерены проводить, несмотря на обстоятельства. Поздравления и подарки от лица мэра города передадут руководителям всех родильных домов Хабаровска для вручения мамам, чьи малыши появятся на свет 31 мая 2020 года,- рассказала Татьяна Скорик, заместитель начальника городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению.

Напомним, акцию «Расти здоровым, малыш!» проводят последние 16 лет в канун празднования Дня города и Дня защиты детей. За период с 2006 по 2019 годы 31 мая в Хабаровске родился 331 ребенок, Больше всего детей появилось на свет в 2013 году, а меньше всего в 2006 и 2008 годах. В этих годах 31 мая родились по 17 малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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