28 Май 2020 2020-05-28T09:19:10+03:00

РСХБ запустил услугу самоинкассации в более чем 5 тысячах банкоматов по всей стране включая Хабаровский край

Новая услуга позволяет предпринимателям самостоятельно вносить выручку на расчетный счет через банкоматы и платежные терминалы РСХБ при помощи бизнес-карты

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Самоинкассация доступна клиентам в режиме 24/7, а зачисленные средства моментально отображаются на счете предприятия. Услуги инкассаторов для этого не требуются.

- Россельхозбанк предоставил еще одну возможность для владельцев бизнеса эффективнее использовать свое время, - отметила Юлия Деменюк, руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания. - Самоинкассация – современная альтернатива традиционной инкассации и приема денежных средств в отделении банка. Мы стремимся предоставлять максимум сервисов своим клиентам без посещения офиса, что особенно актуально в сложившихся условиях.

Внесение выручки может осуществляться в более чем 5 600 банкоматах и платежных терминалах Россельхозбанка без привязки к филиалу, в котором обслуживается клиент. Зачисление выручки на расчетный счет происходит в режиме онлайн.

Услугу можно подключить по заявлению, выбрав счет для зачисления денежных средств. В ближайшее время его можно будет подать без визита в офис — в электронном виде через Интернет-банк.

Для самоинкассации достаточно вставить бизнес-карту в банкомат или платежный терминал, набрать ПИН-код и нажать кнопку «Пополнить карту». После этого выбрать тип зачисления выручки и после автоматической проверки внести наличные.

Корпоративная бизнес-карта РСХБ предназначена для оплаты расходов и снятия наличных, связанных с деятельностью компании. Она дает возможность без комиссий, платежных поручений и счетов оплачивать услуги, представительские и командировочные расходы, а также совершать покупки и снимать наличные. Бизнес-карта Россельхозбанка выпускается бесплатно.

В интересах своих клиентов Россельхозбанк продолжил обслуживание бизнес-карт с истекшим сроком действия. Продление составило 3 календарных месяца с даты окончания срока действия карты. Воспользоваться этой возможностью могут держатели карт Mastercard Business и VISA Business, срок действия которых истек или истекает в марте, апреле и мае 2020 года. Клиентам РСХБ доступно использование карт с истекшим сроком действия для совершения любых операций, в том числе самоинкассации.