28 Май 2020 2020-05-28T09:51:34+03:00

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Скончался Михаил Иванович Бесхмельницын – один из отцов-основателей Центра «Амурский тигр». Ему было 64 года. Член Наблюдательного совета Центра, начальник контрольно-аналитической службы генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» обладал даром увлекать за собой других. Михаил Иванович был искренним человеком потрясающей работоспособности. О его кончине в центре сообщили 27 мая.

- Михаил Иванович избирался депутатом Белгородского областного Совета народных депутатов и депутатом Совета Федерации Федерального Собрания, работал аудитором Счетной палаты РФ и заместителем начальника Контрольного управления президента РФ. С 2016 года работал в ОАО «РЖД»,- рассказали в Центре «Амурский тигр».

Участником Наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Михаил Иванович стал в 2014 году, с момента начала активной работы организации. Со своей стороны он делал все, что от него зависело, ради благополучия природы и ее символа - амурского тигра, а также населения, проживающего с хищником бок о бок.

У Михаила Ивановича всегда находилось время для общественной деятельности. Его участие в качестве члена Наблюдательного совета Центра было исключительно добровольным делом, за которое не предусматривалось материальное поощрение.

Наблюдательный совет и коллектив Центра «Амурский тигр» выражают искренние соболезнования всем родным и близким Михаила Ивановича. Мы потеряли друга и Человека с большой буквы, с ним ушла целая эпоха.

ИСТОЧНИК KP.RU