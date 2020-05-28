2020-05-28T09:51:34+03:00
Общество

Скончался Михаил Иванович Бесхмельницын – один из отцов-основателей Центра «Амурский тигр»

Вместе с ним ушла целая эпоха
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Скончался Михаил Иванович Бесхмельницын – один из отцов-основателей Центра «Амурский тигр»Скончался Михаил Иванович Бесхмельницын – один из отцов-основателей Центра «Амурский тигр»Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"
Изменить размер текста:

Скончался Михаил Иванович Бесхмельницын – один из отцов-основателей Центра «Амурский тигр». Ему было 64 года. Член Наблюдательного совета Центра, начальник контрольно-аналитической службы генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» обладал даром увлекать за собой других. Михаил Иванович был искренним человеком потрясающей работоспособности. О его кончине в центре сообщили 27 мая.

- Михаил Иванович избирался депутатом Белгородского областного Совета народных депутатов и депутатом Совета Федерации Федерального Собрания, работал аудитором Счетной палаты РФ и заместителем начальника Контрольного управления президента РФ. С 2016 года работал в ОАО «РЖД»,- рассказали в Центре «Амурский тигр».

Участником Наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Михаил Иванович стал в 2014 году, с момента начала активной работы организации. Со своей стороны он делал все, что от него зависело, ради благополучия природы и ее символа - амурского тигра, а также населения, проживающего с хищником бок о бок.

У Михаила Ивановича всегда находилось время для общественной деятельности. Его участие в качестве члена Наблюдательного совета Центра было исключительно добровольным делом, за которое не предусматривалось материальное поощрение.

Наблюдательный совет и коллектив Центра «Амурский тигр» выражают искренние соболезнования всем родным и близким Михаила Ивановича. Мы потеряли друга и Человека с большой буквы, с ним ушла целая эпоха.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иностранца осудили в Комсомольске за угрозу применения насилия в отношении полицейского
Хабаровчане не пройдут праздничным шествием в День города
Молодые авиаторы выполнили ночные полеты на «Аллигаторах» в Хабаровском крае
Предпринимателям Хабаровского края снизили налоговые ставки
Режим самоизоляции продлили до 10 июня в Хабаровском крае
Скончался Михаил Иванович Бесхмельницын – один из отцов-основателей Центра «Амурский тигр»
Для родившихся в День города в Хабаровске проведут акцию
«Ростелеком» определил победителей регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» на Дальнем Востоке
РСХБ запустил услугу самоинкассации в более чем 5 тысячах банкоматов по всей стране включая Хабаровский край
В Биробиджане нарисуют самое большое патриотическое граффити на Дальнем Востоке
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 28 мая 2020 года: общее число заболевших 282
В заповеднике Хабаровского края готовятся к визитам туристов
Заместитель мэра Хабаровска стал начальником департамента в полпредстве ДФО
Хабаровский край получил гуманитарную помощь от Генконсульства КНР