Предпринимателям Хабаровского края снизили налоговые ставки

28 Май 2020 2020-05-28T10:53:35+03:00

Основная задача сейчас - поддержать бизнес, чтобы он быстрее справился с последствиями распространения коронавируса нового типа. Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Льгота распространяется на сорок три вида предпринимательской деятельности тем, кто работает на упрощенной системе налогообложения

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В Хабаровском крае принят закон о снижении налоговой ставки для предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения. Как сообщили в пресс-службе Законодательной думы края, сделано это в целях поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса.

Пониженные налоговые ставки устанавливаются для налогоплательщиков края, работающих по упрощенной системе налогообложения и осуществляющих виды деятельности, которые в наибольшей степени пострадали в условиях ухудшения экономической ситуации, с учетом доли их доходов от соответствующих видов деятельности. С шести до трех процентов снижена ставка для налогоплательщиков, уплачивающих налоги с доходов, с 15 до 8 процентов - выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Закон действует с 1 января 2020, то есть на протяжении всего налогового периода этого года.

Ранее депутаты фракции ЛПДР предлагали расширить перечень наиболее пострадавших отраслей. Инициатива была рассмотрена на заседании профильного комитета.

- Совокупность 11 федеральных изначально объявленных видов экономической деятельности профильные комитеты Думы дополнили еще несколькими видами деятельности, которые имеют социально-ориентированный характер: образование и здравоохранение; и рядом видов деятельности, связанных с обрабатывающей промышленностью. Мы исходили из необходимости поддерживать деятельность, которая способствует повышению качества и укреплению нашего человеческого капитала, а также поддерживать представителей того сектора экономики, который связан с более совершенными технологиями производственной деятельности, создающие большие объемы добавленной стоимости, – разъяснила спикер регионального парламента Ирина Зикунова.

Вице-спикер краевого парламента Сергей Зюбр отметил, что под действие закона попадают 43 вида деятельности, среди них: обрабатывающее производство, розничная торговля непродовольственными товарами, туристическаяя деятельность, гостиничный бизнес, деятельность по демонстрации кинофильмов, авиа- и автоперевозки, социальная деятельность – образование, здравоохранение, общественное питание, деятельность по предоставлению бытовых услуг.

Введение льготы снизит налоговые поступления в бюджет, казна края недополучит около 700 миллионов рублей. Окончательная сумма станет ясна в конце года.

Снижение налоговой ставки в два раза снизит остроту ситуацииФото: Законодательная дума Хабаровского края

ИСТОЧНИК KP.RU