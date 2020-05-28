2020-05-28T10:05:44+03:00
Общество

Режим самоизоляции продлили до 10 июня в Хабаровском крае

Детские сады полностью не откроют, пока не снимут ограничение
Александр ШТААЛЬ
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Режим самоизоляции продлили до 10 июня в Хабаровском краеРежим самоизоляции продлили до 10 июня в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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Сегодня, 28 мая, глава региона Сергей Фургал провел прямой эфир в своем аккаунте в соцсети. Глава региона отвечал на вопросы местных жителей, которые ему задавали днем ранее в виде комментариев, а также на вопросы, которые поступали прямо во время эфира.

- Один из часто задаваемых вопросов: «Когда откроют детские сады?». На этот шаг не пойдут, пока действует режим самоизоляции. Я принял решение, что он (режим самоизоляции) будет действовать до 10 июня, - отметил Сергей Фургал. -После этой даты детские сады откроют, если не будет вспышек заболевания и в целом ситуацию будет относительно стабильной.

Глава региона также в начале своего выступления в прямом эфире призвал население соблюдать масочный режим. Так как некоторые пациенты могут не знать о том, что заражены, потому что заболевание протекает бессимптомно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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