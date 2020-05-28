2020-05-28T10:56:53+03:00
Общество

Молодые авиаторы выполнили ночные полеты на «Аллигаторах» в Хабаровском крае

Во время учений летчики выполнили 10 элементов маневрирования
Александр ШТААЛЬ
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Молодые авиаторы выполнили ночные полеты на «Аллигаторах» в Хабаровском краеМолодые авиаторы выполнили ночные полеты на «Аллигаторах» в Хабаровском краеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Молодые авиаторы выполнили ночные полеты на «Аллигаторах» в Хабаровском крае. За время учений военные летчики выполнили более 10 элементов маневрирования. Для этого задействовали разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

- Боевые воздушные суда вылетели с аэродрома, дислоцированного в Хабаровском крае. Молодые летчики под контролем опытных инструкторов отработали взлет и посадку, выруливание на взлетную полосу. Кроме того, бойцы отработали элементы взаимодействия между летчиками в полете при совершении наиболее сложных элементов маневрирования, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Отметим также, что во время учений авиаторы также использовали специальные приборы ночного видения и данные спутниковой навигации. Всего летчики выполнили порядка 30 вылетов с короткими интервалами взлета и посадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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