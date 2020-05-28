2020-05-28T11:37:51+03:00
Общество

Хабаровчане не пройдут праздничным шествием в День города

Все праздничные мероприятия перенесли в онлайн
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчане не пройдут праздничным шествием в День городаХабаровчане не пройдут праздничным шествием в День городаФото: Администрация Хабаровска
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Хабаровчане не пройдут праздничным шествием в День города. Также отменили концерты на городских площадях и другие культурно-массовые гуляния. Все праздничные мероприятия в этом году будут исключительно в режиме онлайн из-за пандемии COVID-19.

- В честь 162-летие Хабаровска в соцсетях реализуют проект «Весь город. Онлайн», акцию «История города в предметах и артефактах». Также в режиме онлайн проведут конкурсы рисунков, фотоконкурсы, викторины, песенные состязания, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В планах провести международную выставку детских рисунков «Таланты юных – любимому городу», которая пройдет в дистанционном формате. На суд зрителей представят работы детей из китайских городов Харбин, Хэган, Вэйхай, Фуюань, и из японских - Мусасино и Ниигата. До наступления пандемии успели передать в город Хабаровск рисунки школьников из города Шаньтоу (КНР).

ИСТОЧНИК KP.RU

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