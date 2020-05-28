2020-05-28T12:07:30+03:00
Происшествия

Иностранца осудили в Комсомольске за угрозу применения насилия в отношении полицейского

В качестве наказания назначили лишение свободы
Александр ШТААЛЬ
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Иностранца осудили в Комсомольске за угрозу применения насилия в отношении полицейскогоИностранца осудили в Комсомольске за угрозу применения насилия в отношении полицейскогоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Иностранца осудили в Комсомольске -на- Амуре за угрозу применения насилия в отношении полицейского. Из материалов дела следует, что в одной из квартир находился гражданина, который незаконно занимал жилплощадь. Мужчина не исполнил решение суда и не покинул территорию России.

- К этому самом мужчине и нагрянули правоохранители. На адрес квартиры стражи порядка прибыли 6 декабря 2019 года. При этом нарушитель вел себя очень агрессивно, при этом угрожал ножом. Полицейские обезоружили его и доставили в отдел, - рассказали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Служители Фемиды признали иностранца виновным и назначил ему наказание. Согласно приговору мужчину лишили свободы на один год. Отбывать наказание нарушитель будет в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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