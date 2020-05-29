Обстановка в Хабаровском крае 29 мая 2020 года: погода, клещи, радиационный фон

29 Май 2020 2020-05-29T01:20:36+03:00

Уровень Амура у Хабаровска поднимется на 5-10 сантиметров в ближайшие два дня

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 29 мая, опасных и неблагоприятных метеоявлений не прогнозируют. Осадков не будет в Хабаровске, температура ночью +13+15, днем +28 +30, ветер юго-западный 8-13 м/с. На Амуре у Хабаровска в течение двух суток ожидается подъем уровня на 5-10 сантиметров.

На юге края также без осадков, температура ночью от +10 до +15, днем от +26 до +31, ветер южный, юго-западный 7-12 м/с. В центральных районах преимущественно без осадков, дожди ожидаются в Советско-Гаванском, Ванинском районах, температура ночью от +4 до +15, днем от +13 до +31, ветер южный, юго-западный 5-13 м/с. На севере края преимущественно без осадков, дождливо будет в Аяно-Майском и Охотском районах, температура ночью от -1 до +10, днем от +4 до +29, ветер восточный 6-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

По информации Роспотребнадзора, в больницы региона из-за укусов клещей обратились с начала периода одна тысяча 506 жителей края. Заболевших клещевым боррелиозом и энцефалитом нет.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU