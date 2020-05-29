29 Май 2020 2020-05-29T01:46:11+03:00

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 29 мая 2020 года: число умерших увеличилось до 11 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 29 мая 2020 года – всего случаев заражения в регионе одна тысяча 890. Из них вылечились 843 человека, 11 скончались, остальные получают лечение.

- За последние сутки в регионе выписались из больницы 40 человек, излечившихся от коронавируса, 63 новых случая заболевания зарегистрировали. Среди новых пациентов жители Хабаровска и Комсомольска -на- Амуре и ряда муниципальных районов края, - прокомментировали в региональном минздраве.

Отметим также, что среди заболевших больше всего людей в возрасте от 18 до 65 лет, 16 пациентов старше 65 лет, пять детей в возрасте от года до пяти лет и два подростка 14 и 16 лет. При этом новых пациентов примерно 45 процентов переносят заболевание бессимптомно, у 35 процентов зафиксировали пневмонию, у остальных признаки простудного заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU