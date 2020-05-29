29 Май 2020 2020-05-29T02:10:08+03:00

На несовершеннолетних с железной дороги составили протоколы в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Инспекторы ОПДН Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте провели профилактический рейд в районе железнодорожной платформы «Северная». Итогом проверки стало выявленное нарушение. При этом основными фигурантами этого инцидента были несовершеннолетние горожане.

- Ребята переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Они просто проигнорировали правила безопасности и подвергли свои жизни опасности, так как данный участок железной дороги особо травмоопасен. Кроме того, железнодорожная инфраструктура находится под действием контактной сети, - рассказали в пресс- службе УТ МВД России по ДФО.

Отметим также, что на участке были предупреждающие и запрещающие знаки безопасности. С юными нарушителями провели профилактические беседы. Так как подростки уже достигли возраста административной ответственности, в отношении также составили административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU