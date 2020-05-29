2020-05-29T02:47:22+03:00
Общество

В ЕАО работодатели получили в кредит 90 миллионов рублей на зарплату

Всего в регионе оформили 88 займов
Александр ШТААЛЬ
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В ЕАО работодатели получили в кредит 90 миллионов рублей на зарплатуВ ЕАО работодатели получили в кредит 90 миллионов рублей на зарплатуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Еврейской автономии предприниматели оформили 88 кредитов на общую сумму в 90 миллионов рублей. Напомним, займы выдают под 0 процентов на неотложные нужды. В первую очередь речь в данном случае идет о расходах на заработную плату работников и обеспечении операционных расходов организации.

- Отметим также, что в территориальных органах федеральной налоговой службы уже начали предоставлять субсидии компаниям. Такая мера поддержки касается организаций особо пострадавших из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции, - рассказали в пресс- службе областного правительства.

К слову, на 25 мая 2020 года в регионе уже приняли 789 заявлений от компаний из числа предприятий малого и среднего бизнеса. При этом больше 500 из них уже получили финансовую помощь в общей сумме около 17 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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