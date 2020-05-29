29 Май 2020 2020-05-29T05:44:54+03:00

Целью визита было проверить, есть ли нарушения прав медицинских работников

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Прокурор Еврейской автономии отправился в областную больницу с целью проверить, есть ли нарушения прав медицинских работников. Поводом для этого послужили обращения граждан и размещенные в СМИ сообщения. Суть публикаций сводилась к нарушениям прав медицинских работников на получение ими выплат стимулирующего характера и оказание медицинской помощи в учреждениях здравоохранения региона.

- Визит в областную больницу состоялся вчера, 28 мая. Прокурор области Заурбек Джанхотов и его заместитель Андрей Колесников проинспектировали санитарно-эпидемиологическое состояние помещений амбулаторно-поликлинической службы. Также внимание уделили наличию средств индивидуальной защиты, обеспечению выплат стимулирующего характера и соблюдение условий труда медицинских работников, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Проверка показала, что в условиях режима повышенной готовности медперсонал больницы укомплектован не полностью. Также не обрабатывают врачебные кабинеты, не соблюдают температурный режим в помещениях. Кроме того медработникам не в полном объеме произвели выплаты.

В связи с этими обстоятельствами главному врачу ОГБУЗ «Областная больница» внесли представление об устранении выявленных нарушений. Также руководство обязали провести все необходимые доначисления.

Проверочные мероприятия продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU