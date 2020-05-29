Бывшего сотрудника ГИБДД осудят за взятки в Хабаровске

29 Май 2020 2020-05-29T07:03:51+03:00

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В Хабаровске осудят бывшего заместителя начальника отдела организации дорожно-патрульной службы и взаимодействия с правоохранительными органами УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю. Его обвиняют в получении взятки.

- По версии следствия, деньги фигурант брал с двух автовладельцев. Первый хотел получить «красивый» госномер на свою машину, а второй рассчитывал оперативно провести регистрационные действия с автомобилем. Общая сумма взяток составила больше 65 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

На сегодняшний день расследование уголовного дела в отношении сотрудника ГИБДД окончено. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с этим материалы с утвержденным прокурором Хабаровского края обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU