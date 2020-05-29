2020-05-29T08:59:45+03:00
Общество

Свидетелей дорожной аварии в Смидовиче просят откликнуться в ЕАО

Пострадал автолюбитель, который находился вне машины
Александр ШТААЛЬ
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Свидетелей дорожной аварии в Смидовиче просят откликнуться в ЕАОСвидетелей дорожной аварии в Смидовиче просят откликнуться в ЕАОФото: Мария ЛЕНЦ
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Свидетелей дорожной аварии просят откликнуться в ЕАО. По предварительной информации, авария случилась 27 мая в 22:15 в районе дома №29 по улице Советская в поселке Смидович.

- Известно, что пострадавший остановил машину на обочине дороги, чтобы накачать переднее левое колесо. Для этого использовал компрессор. Пока мужчина был занят работой, на него наехала машина. Водителя и модель авто установить пока не представляется возможным, - рассказали в пресс- службе УМВД России по Еврейской автономной области.

Отметим также, что пока подозревают, что наехал на автолюбителя УАЗ. Если вы стали очевидцем этого происшествия, пожалуйста, обратитесь по телефонам: 9-26-36 или 4-68-25. Не оставайтесь в стороне от чужой беды. Любая информация может оказаться полезной в поиске истины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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