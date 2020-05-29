2020-05-29T04:25:07+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровске 29 мая 2020 года: отключения воды, пробки

Без горячей воды остаются жильцы 301 дома
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровске 29 мая 2020 года: отключения воды, пробкиОбстановка в Хабаровске 29 мая 2020 года: отключения воды, пробкиФото: Ольга КИВА
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В Хабаровске по данным администрации на семь часов утра не зафиксировали отключений холодной воды. В связи с проведением плановых работ на тепломагистрали ТМ-33 отсутствует горячая вода в домах на улицах Ильича, Связная, Тихоокеанская, Авроры, Адмиральская, Астрономическая, Зои Космодемьянской, Кирова, Красноармейская, Краснофлотская, Майская, Полины Осипенко, Островского, Руднева, Федеративная, Трехгорная и в квартале Моряков-Амурцев. Всего без горячей воды остались жильцы 301 дома.

Отметим также, что на сегодняшний день в городе не работают 138 лифтов. За минувшие сутки с городских дорог собрали и вывезли 135,5 кубометра мусора.

- Также 28 мая случилось 40 дорожных аварий и девять возгораний. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 800 раз, - рассказали в городской администрации.

Сегодня будут идти дорожные работы на улицах Бойко Павлова, Ким-Ю-Чена, Краснореченская от Владивостокского шоссе до Прогрессивной, Николаевская, Синельникова, Карла Маркса и Знаменщикова, а также на переулках Светофорный и Зеленоборский. Водителей и пешеходов убедительно просят корректировать свои маршруты с учетом этих работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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