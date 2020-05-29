29 Май 2020 2020-05-29T08:18:27+03:00

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Первый танкер с дизтопливом прибудет на север Хабаровского края 1 июня. Об этом сообщили в краевом министерстве ЖКХ. Работу выполняют с целью накопить топливно-энергетические ресурсы для нужд коммунальной энергетики северных муниципальных районов на отопительный период 2020/2021 года.

В ведомстве заверили, что на сегодняшний день в пунктах перевалки накопили 9,4 тысяч тонн каменного угля марки ГКО, то есть примерно 66 процентов от потребности северных районов края в данном виде топлива.

Отмерим также, что три с половиной тысячи тонн угля предназначены для районов охотоморья - Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского, 5,9 тысяч тонн - для Нанайского и Ульчского районов. Накопление и транспортировка угля для Николаевского и имени П. Осипенко районов начнется в следующем месяце.

Кроме того, закупили в полном объеме моторные масла для электростанций северных районов. Сейчас завершается их доставка в пункты перевалки, потом их распределят в районы.

К слову, в часть поселений Николаевского, Ульчского, имени Полины Осипенко районов дизтопливо доставят автотранспортом. Первую танкер с горючим объемом 1,9 тысяч тонн прибудет отправят из порта Владивостока 1 июня. Это дизтопливо нужно для электроэнергетики Аяно-Майского и Охотского районов. В первой декаде июня собираются отправить по реке Амур танкер с 650 тоннами дизтоплива в поселения Ульчского района.

ИСТОЧНИК KP.RU