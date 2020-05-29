29 Май 2020 2020-05-29T04:21:55+03:00

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Авиапассажиру из Красноярска грозит штраф в Хабаровске. Причина тому - курение на борту самолета. По предварительной информации, мужчина - житель Хакасии, прилетел в краевую столицу рейсом «Красноярск-Хабаровск». То ли он нервничал во время полета, то ли просто наплевал на правила поведения в общественном месте, в общем, он закурил прямо на борту самолета.

- О происшествии экипаж доложил на землю, информация дошла до транспортной полиции. Правоохранители встретили рейс, сопроводили 30-летнего нарушителя в дежурную часть полиции, расположенную в здании аэропорта, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В отношении мужчины составили административный протокол за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. За такой проступок нарушитель может получить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU