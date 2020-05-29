Две улицы в Хабаровске будут закрыты целый месяц

29 Май 2020 2020-05-29T06:31:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Хабаровские тепловые сети (структурное подразделение АО «ДГК») в соответствии с утвержденным графиком подготовки к предстоящему отопительному сезону 2020-2021 годов информируют о проводимых ремонтных работах, временно ограничивающих движение транспортных средств. Так, в период с первого июня по 31 июля 2020 года произойдет ограничение движения по одной полосе улицы Безымянной в районе дома №20 со стороны улицы Шелеста.

Энергетики просят хабаровчан с пониманием отнестись к временным ограничениям движения в городе, так как своевременно проведенная ремонтная кампания является залогом успешного прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021 годов.

Все ремонтные работы будут проводиться с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции. Информация по ремонтам теплотрасс Хабаровска доступна по телефону диспетчерской службы Хабаровских тепловых сетей: 8 (4212) 36-35-16.