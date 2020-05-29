В Хабаровском крае изменят методику подсчета смертей пациентов с коронавирусом

29 Май 2020 2020-05-29T06:29:37+03:00

Регион планирует взять на вооружение опыт Москвы, где, опираясь на рекомендации ВОЗ, разработали собственную схему формирования статистики

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В Хабаровском крае, возможно, изменят методику подсчета летальных исходов пациентов с подтвержденным COVID-19, используя опыт Москвы, сообщили в пресс-службе правительства края.

Мэр Москвы рекомендовал всем субъектам использовать столичную методику: учитывать все возможные причины, которые могли привести к смерти пациента. По словам Сергея Собянина, такой вариант не только соответствует рекомендациям ВОЗ - он жестче. При изменении методики резкого скачка по показателям смертности не произошло.

При гибели пациента с подтвержденным коронавирусом проводится патологоанатомическое исследование. Врачи устанавливают причину смерти и могут выявить сопутствующие заболевания, о которых погибший мог и не знать.

Новая методика позволить ранжировать смерти - непосредственно от коронавируса, смерти от обострения хронических заболеваний, вызванного коронавирусом, и смерти, никак не связанные с COVID-19 (погиб человек в ДТП, а при вскрытии обнаружилось, что он был носителем коронавируса). Наверняка расширится список лиц, находящихся в группе риска: будет видно, какие болезни осложняют борьбу организма с ковидом.