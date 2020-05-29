Губернатор Хабаровского края обратился к Михаилу Мишустину с предложением по СМИ

29 Май 2020 2020-05-29T08:46:19+03:00

Сергей Фургал считает, что нужно включить СМИ и полиграфию в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса

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Губернатор Хабаровского края обратился к Михаилу Мишустину с предложением - включить СМИ и полиграфию в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Сергей Фургал уже подписал соответствующее письмо на имя председателя правительства России.

- Эту идею также продвигает профильный комитет в Госдуме. Александр Хинштейн собирает отзывы руководителей всех регионов страны. Ему тоже направлено письмо с таким же предложением, - прокомментировали в пресс-службе регионального правительства.

Отметим также, что внесение СМИ и полиграфии в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, дает определенные привилегии. Например, организации наделят правом на льготный кредит для выдачи зарплаты. Если работодатель сохранит трудовой коллектив на 90 процентов, то через год ему можно не возвращать деньги. Сейчас СМИ не могут ими пользоваться, так как пока не признаны пострадавшей отраслью.

ИСТОЧНИК KP.RU