29 Май 2020 2020-05-29T08:45:30+03:00

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Верующие хабаровчане отметили Вознесение Господне. Религиозный праздник прошел вчера, 28 мая 2020 года. В этот день Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе краевой столицы возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

- По Евангелию после воскресения Христос не раз являлся ученикам, разговаривал с ними, вкушал обычную пищу. Однако тело богочеловека обладало уже иными свойствами - не чувствовало боли, для него не было преград. Христос поднялся с апостолами на гору Елеон и вознесся оттуда на небо. Но он не оставил людей. Господь остался с верующими «во вся дни до скончания века», - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

По приданию Господь сделал для людей все, чтобы они вошли на небо. Для этого нужно выполнять его заповеди - помогать ближним, стараться жить благочестиво. К слову, он согласно поверьям вернется так же, как ушел в небо, чтобы судить мир за те дела и грехи, которые творятся здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU