29 Май 2020 2020-05-29T08:44:23+03:00

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Пассажироперевозки в Хабаровске вернут в обычный режим. Такое поручение дал Сергей Кравчук на совещании с руководителем профильного управления. Свое решение градоначальник объяснил тем, что людям в связи с постепенным выходом из режима самоизоляции все чаще нужно выезжать по делам на общественном транспорте.

- Надо повышать количество рейсов, так как наша задача сейчас - это избежать скученности в салонах. В условиях пандемии скопления людей крайне опасны, - прокомментировал Сергей Кравчук.

Отметим также, что в городе будут вести мониторинг загруженности общественного транспорта. Речь идет об отслеживании маршрутов, наиболее востребованных среди горожан. Если такие будут вычислять, то их межрейсовые интервалы планируют сокращать. Сейчас по городским улицам курсируют 495 автобусов, а, к примеру, первого мая их было 440. Также на линии работают добавочные троллейбусы и трамваи, а с 1 июня увеличат число автобусов на маршрутах №№ 24, 25, 56, 7, 10, 40, 54 и 88.

ИСТОЧНИК KP.RU