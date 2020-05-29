Господдержку в Хабаровском крае получат 49 соцпроектов

29 Май 2020 2020-05-29T12:09:44+03:00

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В Хабаровском крае 49 социально значимых проектов из 13 районов получат господдержку. Деньги выделят в рамках программы поддержки местных инициатив. К слову, работу по реализации идей планируют провести уже в июне.

- По условиям участия в программе, проекты частично финансируют краевые власти. На сегодняшний день более половины муниципалитетов подписали соглашения с правительством края и приступили к конкурсным процедурам по отбору подрядчиков. Когда подпишут акты выполненных работ, деньги из казны перечислят на счета подрядных организаций, - рассказали в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

Напомним, программу в крае реализуют уже семь лет. Благодаря ей жители сами решают на общем собрании, какой проект необходимо реализовать. В основном местное население на выделенные деньги благоустраивает места отдыха, парки и скверы.

ИСТОЧНИК KP.RU