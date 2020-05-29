2020-05-29T12:08:59+03:00
Общество

Парк имени Юрия Гагарина в Комсомольске готовят к открытию

Территорию обработали от клещей, обследуют аттракционы и фонтан
Александр ШТААЛЬ
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Парк имени Юрия Гагарина в Комсомольске готовят к открытиюПарк имени Юрия Гагарина в Комсомольске готовят к открытиюФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре готовятся к открытию парки культуры и отдыха имени Юрия Алексеевича Гагарина. Напомним, сейчас вход на территорию ограничен в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

- В полную силу парк заработает, когда официально снимут запрет на посещение. А пока идет подготовка к работе в летний сезон, - говорит Людмила Осинкина, директор парка. - На сегодняшний день территорию обработали от клещей, проверяют техническое состояние аттракционов и фонтана, благоустройство и озеленение аллей.

Отметим также, что в парке собираются расширить экспозицию военной техники. К слову, в планах продолжить работы по строительству «Партизанской деревни», полосы препятствий, макетов оборонительных сооружений, обустройство пешеходных дорожек. С целью безопасности посетителей и сохранности техники установят дополнительное видеонаблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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