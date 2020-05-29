29 Май 2020 2020-05-29T09:22:23+03:00

Строить не будут, пока только разведают запасы драгметалла с минимальным воздействием на природу

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История с добычей золота на территории тигров вызвала широкий общественный резонанс. Участок в верховьях сразу двух рек - Обора и Дурмина приглянулся одновременно и хищникам, и недропользователям. Споры на тему добывать там золото или нет, по мнению зоозащитников, могут обернуться международным скандалом. Комментарии по этому поводу дали в региональном минприроды.

- В министерство обратилась компания за разрешением на ведение геологической разведки на участках лесного фонда. От организации предоставили в том числе и лицензию на пользование недрами, выданную в Роснедра, - рассказал Андрей Синельников, первый заместитель министра природы.

Представитель ведомства уточнил, что речь не идет о рубке леса и строительстве капитальных объектов. К слову, проекты, связанные с добычей недр подлежат экологической экспертизе. Специалисты будут оценивать предстоящие работы по воздействию на водные объекты, атмосферу, популяцию животных. Если заключение будет отрицательным, то строительства не будет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/781928" frameborder="0"></iframe> Добычу золота на территории тигров прокомментировали в минприроды Хабаровского края.Источник: Минприроды Хабаровского края

ИСТОЧНИК KP.RU