2020-05-29T09:22:23+03:00
Общество

Добычу золота на территории тигров прокомментировали в минприроды Хабаровского края

Строить не будут, пока только разведают запасы драгметалла с минимальным воздействием на природу
Александр ШТААЛЬ
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Добычу золота на территории тигров прокомментировали в минприроды Хабаровского края ФОТО: Минприроды Хабаровского краяДобычу золота на территории тигров прокомментировали в минприроды Хабаровского края ФОТО: Минприроды Хабаровского края
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История с добычей золота на территории тигров вызвала широкий общественный резонанс. Участок в верховьях сразу двух рек - Обора и Дурмина приглянулся одновременно и хищникам, и недропользователям. Споры на тему добывать там золото или нет, по мнению зоозащитников, могут обернуться международным скандалом. Комментарии по этому поводу дали в региональном минприроды.

- В министерство обратилась компания за разрешением на ведение геологической разведки на участках лесного фонда. От организации предоставили в том числе и лицензию на пользование недрами, выданную в Роснедра, - рассказал Андрей Синельников, первый заместитель министра природы.

Представитель ведомства уточнил, что речь не идет о рубке леса и строительстве капитальных объектов. К слову, проекты, связанные с добычей недр подлежат экологической экспертизе. Специалисты будут оценивать предстоящие работы по воздействию на водные объекты, атмосферу, популяцию животных. Если заключение будет отрицательным, то строительства не будет.

Добычу золота на территории тигров прокомментировали в минприроды Хабаровского края.Источник: Минприроды Хабаровского края

ИСТОЧНИК KP.RU

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