В Хабаровском крае посеяли ранние зерновые культуры

29 Май 2020 2020-05-29T10:33:44+03:00

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В Хабаровском крае продолжается посевная кампания. Тем временем местные аграрии уже посеяли ранние зерновые культуры, освоив при этом территории общей площадью 8,5 тысячи гектаров.

- В основном сеяли пшеницу, ячмень и овес, - рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности. - При этом примерно половина посевных площадей приходится на Хабаровский район, где работают ООО «Спорос», ООО «Даниловка», ООО «Восточное», ООО «СХП Колос» и ряд других сельскохозяйственных предприятий.

Отметим также, что аграрии уже завершают посадку картофеля. На сегодняшний день они выполнили план на 91 процентов. К слову, в Хабаровском, Вяземском, Бикинском и имени Лазо районах также начали сеять сою. Этой культурой сельхозтоваропроизводители засеяли уже в общей сложности около 24 тысяч гектаров площадей.

ИСТОЧНИК KP.RU