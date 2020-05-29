2020-05-29T10:33:44+03:00
Общество

В Хабаровском крае посеяли ранние зерновые культуры

Аграрии освоили территории общей площадью 8,5 тысячи гектаров
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае посеяли ранние зерновые культурыВ Хабаровском крае посеяли ранние зерновые культурыФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае продолжается посевная кампания. Тем временем местные аграрии уже посеяли ранние зерновые культуры, освоив при этом территории общей площадью 8,5 тысячи гектаров.

- В основном сеяли пшеницу, ячмень и овес, - рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности. - При этом примерно половина посевных площадей приходится на Хабаровский район, где работают ООО «Спорос», ООО «Даниловка», ООО «Восточное», ООО «СХП Колос» и ряд других сельскохозяйственных предприятий.

Отметим также, что аграрии уже завершают посадку картофеля. На сегодняшний день они выполнили план на 91 процентов. К слову, в Хабаровском, Вяземском, Бикинском и имени Лазо районах также начали сеять сою. Этой культурой сельхозтоваропроизводители засеяли уже в общей сложности около 24 тысяч гектаров площадей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае посеяли ранние зерновые культуры
Клещи реже стали кусать хабаровчан
Парк имени Юрия Гагарина в Комсомольске готовят к открытию
Господдержку в Хабаровском крае получат 49 соцпроектов
Добычу золота на территории тигров прокомментировали в минприроды Хабаровского края
Свидетелей дорожной аварии в Смидовиче просят откликнуться в ЕАО
Первый танкер с дизтопливом прибудет на север Хабаровского края 1 июня
Пассажироперевозки в Хабаровске вернут в обычный режим
Верующие хабаровчане отметили Вознесение Господне
Губернатор Хабаровского края обратился к Михаилу Мишустину с предложением по СМИ
Бывшего сотрудника ГИБДД осудят за взятки в Хабаровске
В Хабаровском крае изменят методику подсчета смертей пациентов с коронавирусом
Прокурор Еврейской автономии отправился в областную больницу
Две улицы в Хабаровске будут закрыты целый месяц
Авиапассажиру из Красноярска грозит штраф в Хабаровске