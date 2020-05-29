2020-05-29T12:05:42+03:00
Общество

Клещи реже стали кусать хабаровчан

С начала периода активности маленьких кровопийц пострадало чуть больше тысячи человек
Александр ШТААЛЬ
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Клещи реже стали кусать хабаровчанКлещи реже стали кусать хабаровчанФото: Мария ЛЕНЦ
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Клещи стали реже кусать хабаровчан. Такой вывод остается сделать на основании статистики. Так, в этом году с начала периода активности маленьких кровопийц пострадала одна тысяча 113 человек. Из них 703 - это взрослые люди и 410 - дети. За аналогичный период прошлого года зарегистрировали одну тысячу 436 случаев нападения клещей на людей.

- При этом больше 400 насекомых горожане сдали на лабораторные исследования, семь особей оказались носителями энцефалита. Горожане, укушенные ими, находятся под наблюдением. Пока случаев заражения людей заболеваниями, переносимыми клещами, в Хабаровске не фиксировали, - рассказали в городской администрации.

Отметим также, что в городе закончилась акарицидная обработка парков, скверов, участков близ учебных и медицинских заведений, кладбищ, бульваров и других общественных мест. В очереди территории загородных детских оздоровительных лагерей. Там обработку проведут перед началом смен, если они вообще состоятся из-за COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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