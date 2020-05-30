Обстановка в Хабаровском крае 30 мая 2020 года: погода, паводки, клещи, радиационный фон

30 Май 2020 2020-05-30T03:01:11+03:00

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По прогнозам специалистов ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 30 мая опасные метеорологические явления не прогнозируются. В Хабаровске осадков не ожидается, температура ночью от +15 до +18, днем до +30, юго-западный 5 м/с порывы до 12 метров. На юге региона солнечно, осадков не ожидается, столбик термометра ночью будет в пределах от +15 до +18, днем - в до +30, ветер юго-западный 3-5 м/с, порывы до 12 м/с. В центральных районах облачно, без осадков, температура ночью до +15, днем до +30, ветер южный, порывистый 2-7 м/с, порывы до 15 м/с. На севере края облачно с прояснениями, возможен коротковременный дождь, температура ночью до +8, днем до +13, северный 3 м/с, порывы до 7 м/с. Радиационный фон в норме.

Гидрологическая ситуация в регионе стабильна. На реках региона колебания уровней воды, угрозы для населенных пунктов они не представляют. Опасные и неблагоприятные гидрологические явления не прогнозируются. На реках края сохраняются небольшие колебания уровней воды. Все реки преимущественно в берегах. Остаются подтопленными поймы рек Уссури, Мая на глубину до полуметра. Ущерба для материальных объектов нет. Температура воды у Хабаровска 16 градусов уровень Амура 131 сантиметра, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 10 - 15 см. Уровень Амура в Комсомольска-на-Амуре 105 см.

По данным МЧС России по Хабаровскому краю за прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 41 пожар, из них в жилом секторе – 4, на прочих объектах – 37. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 574 человека и 164 единицы техники.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Для его составления использовали данные ВЦМП, КЦМП, УГМС, ЦГМС, территориального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU