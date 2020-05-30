Дистанционный набор десятиклассников начался в Инженерной школе Комсомольска-на-Амуре

30 Май 2020 2020-05-30T07:59:46+03:00

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Предварительный реестр учащихся десятых классов на 2020 – 2021 учебный год начали формировать в Инженерной школе Города юности. Желающие могут подать документы для обучения профильных классах. В «Авиационном классе» ждут желающих получить углубленные знания в области физики, математики и информатики. Лучшие ученики становятся стипендиатами КнААЗ.В «Классе мехатроники и электроники» упор также сделан на физику, математику и информатику. А стипендии отличившимся выплачивает компания «Полиметалл». «Многопрофильный класс»: подгруппа – «Химбиотех» (профильные предметы – математика, химия, биология); подгруппа – «Судостроительная группа» (профильные предметы – математика, информатика, физика). Партнер группы - АСЗ. Для поступления средний балл аттестата должен составлять 4,7 минимум.

Анкетирование проводится в дистанционной форме по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8evnOIZhJU..

Анкеты принимаются только от законных представителей будущих 10-классников. Информация будет размещена на сайте Инженерной школы.

ИСТОЧНИК KP.RU