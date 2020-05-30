Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 30 мая 2020 года: число заболевших подходит к двум тысячам

30 Май 2020 2020-05-30T04:21:00+03:00

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Всего на территории региона зафиксировано одна тысяча 959 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.. Из них вылечились 925 человек, 11 скончались, остальные получают лечение.

За прошедшие сутки зарегистрировано 69 новых случаев заболевания, среди жителеи городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда муниципальных раи онов края.

Среди заболевших большинство в возрасте от 18 до 65 лет; 14 пациентов старше 65 лет; трое детеи в возрасте от 8 до 10 лет; 5 подростков.

Среди вновь выявленных пациентов около 40,0% являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 40,0% зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания. на стационарном лечении находится 663 пациента, из них 12 в тяжелом состоянии на ИВЛ; 360 получают лечение амбулаторно с соблюдением требовании изоляции. В шестидесяти процентах случаев заболевание протекает в легкои форме.

ИСТОЧНИК KP.RU