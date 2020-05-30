2020-05-30T05:49:13+03:00
Происшествия

Супружеская пара пострадала в ДТП на Восточном шоссе в Хабаровске

Причиной происшествия стало нарушение пострадавшим правил дорожного движения
Евгения МОЛОТОВА
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Супружеская пара пострадала в ДТП на Восточном шоссе в Хабаровске ФОТО: соцсетиСупружеская пара пострадала в ДТП на Восточном шоссе в Хабаровске ФОТО: соцсети
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Две иномарки не столкнулись на Восточном шоссе. ДТП спровоцировал 47-летний водитель Toyota Corolla выполняя левый поворот с перекрестка на улицу Промышленную он не убедился в безопасности маневра. Увидеть двигающуюся по встречной полосе со стороны улицы Выборгской Toyota Carina ему помешал впереди стоящий автомобиль. Иномарки столкнулись как противоположные вектора. Водитель Toyota Carina - 39-летний мужчина - применил маневр экстренного торможения, но не успел. Боковой удар вмял в салон универсала двери, отчего деформировалась крыша. Торопливый водитель Toyota Corolla и ехавшая с ним вместе супруга получили серьезные травмы и были госпитализированы.

- В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Corolla. У него в больнице диагностирована тупая травма грудной клетки, брюшной полости, ушиб правого бедра, мужчина госпитализирован, - рассказали в краевом ГИБДД. - За медпомощью обратилась также пассажир автомобиля Corolla. У нее закрытый перелом правого плеча.

По славам автоинспекторов виновным в ДТП будет признан водитель Toyota Corolla. Хотя горел зеленый свет и теоретически будущий виновник аварии имел право начать маневр, он не должен был мешать другим участникам движения. В очереди на поворот мужчина был не первым, а действия стоящей перед ним машины оценил как медлительность. Водитель и пассажир второй иномарки за медицинской помощью не обращались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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